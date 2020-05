Reding: Entscheidung zu EU-Datenschutzregeln im Dezember

Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) betonte: "Wir brauchen jetzt einen starken europäischen Datenschutz. Es geht dabei auch darum, dass wir auch im Internetzeitalter den Rechtsstaat hochhalten müssen. Das bedeutet natürlich auch, dass das Internet kein rechtsfreier Raum sein darf." Rein nationale Regelungen wären im Internet nicht durchsetzbar.

Die EU-Kommissarin bekräftigte ihre Forderung nach Aufklärung der jüngsten Spionageskandale, etwa die Überwachung des belgischen Telekomproviders Belgacom durch den britischen Geheimdienst. "Alles, was auf unserem Kontinent passiert, gehört von den Politikern unseren Kontinents in Angriff genommen." Sie habe sofort einen Brief an die britische Regierung geschickt.