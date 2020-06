re:publica: "Kondome" fürs Internet und Asyl für Snowden

Auch der Aktivist und Journalist Jacob Appelbaum und Jillian York von der Electronic Frontier Foundation appellieren an die Menschen, sich aktiv zur Wehr zu setzen. In ihrem Talk zum Thema Verschlüsselung verweisen sie darauf, dass das Thema noch bei viel zu wenigen Menschen ankommt bzw. ernst genommen wird. Es werde nicht genug dafür getan, die Wichtigkeit von Verschlüsselungstechnologien in das Bewusstsein der Internetnutzer zu rufen. “Es ist ein sehr schwieriges, komplexes Thema, das besser veranschaulicht werden muss”, sagt Appelbaum.

Der Titel der Keynote ist nicht zufällig gewählt: “Let’s talk about sex, baby. Let’s talk about PGP” zieht bewusst den Vergleich mit Epidemien wie Aids und möglichen Schutzmaßnahmen wie Kondomen. In punkto Überwachung habe man es ebenso mit einer Epidemie zu tun, gegen die man sich ganz selbstverständlich schützen müsse, so Appelbaum und York. Ähnlich wie David Hasselhoff, der als Kampagnenbotschafter für F-Secure auf die re:publica gekommen ist, sind sich auch Appelbaum und York einig: “Jeder hat etwas zu verbergen” - und sei es nur, dass man sich wohl kaum vor versammelter Menschenmenge die Hose ausziehen würde.

Wichtig sei, dass jeder selbst aktiv werde und Verschlüsselungstools wie TOR oder PGP einsetze und dass dies in der breiten Masse etabliert werde. “Was nützt mir ein verschlüsseltes Smartphone, wenn sonst keiner eines hat. Wen soll ich dann mit dem Cryptohandy anrufen”, so Appelbaum.