Schramböck will "digitale Allianz" zwischen Staat und Wirtschaft

Hohe Nachfrage nach Spezialisten

Die Nachfrage an IT-Spezialisten sei in Österreich mit 62 Prozent höher als im EU-Schnitt (48 Prozent), so Schramböck. Gleichzeitig würden 90 Prozent der Personalverantwortlichen der Unternehmen hohen Schulungsbedarf bei digitalen Kompetenzen sehen. Das Wirtschaftsministerium setze daher mit "digital pro bootcamps" auf Qualifizierungsverbünde, um Mitarbeiter von Leitbetrieben und KMU gemeinsam in definierten digitalen Themenfeldern weiterzubilden. Für das Programm stehen zunächst 1,4 Mio. Euro zur Verfügung, die Einreichfrist endet am 29. März.

"Es ist wichtig, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten", so der RBI-Vorstandsvorsitzende Strobl. "Mit gezielten Ausbildungsangeboten können Hemmschwellen abgebaut und das Vertrauen in digitale Services gestärkt werden", so Post-Chef Pölzl.