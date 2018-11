Kaffee Digital: SeniorInnen lernen mit Smartphones umzugehen

Wissenskluft zwischen Jung und Alt verringern

„Es ist wichtig, die ältere Generation aktiv einzubinden und sie digital mobil zu machen“, sind sich Autorin Topsy Küppers, Schweizerhaus-Inhaber Karl Kolarik und Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer einig. Man wolle Seniorinnen und Senioren zeigen, dass sie auch können, was ihren Enkelkindern quasi in die Wiege gelegt wird. Jeder soll das vielfältige Angebot des Internets zu seinem Vorteil nutzen können. Es sei mittlerweile auch wichtig, um an der modernen Gesellschaft teilnehmen zu können, so Margarete Schramböck.

Mehr Trainings geplant

Professionelle Trainer haben den rund 50 TeilnehmerInnen dafür in vier Stationen den Umgang mit mobilen Geräten nähergebracht. Sie lernen, wie sie damit umgehen, kommunizieren und interagieren. Bei den bisherigen Kaffee Digital-Veranstaltungen hat es sich um Schnupperangebote gehandelt. Im nächsten Jahr sollen weitere flächendeckende Trainings für verschiedenste Bevölkerungsgruppen folgen.