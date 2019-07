Schredder-Affäre: Was Drucker verraten

Sicherheit durch Vier-Augen-Prinzip

„Wer diese Variante wählt, übergibt die Daten aber in der Regel nicht an einen privaten Dienstleister, sondern an spezialisierte Stellen im eigenen Haus – oder setzt das Vier-Augen-Prinzip ein“, sagt Krisch.

Neben Festplatten gibt es auch noch Flash-Speicher, die zum Einsatz kommen. „Da wird das Zerstören komplizierter, weil beim Schreddern einzelne Chips überleben können und man Daten rekonstruieren kann. Hier hilft nur das zusätzliche Verschlüsseln der gesamten Festplatte“, sagt Ehrschwender.

Es gibt übrigens auch bereits Druckerhersteller, die gänzlich auf eingebaute Festplattenspeicher verzichten. Einer davon ist etwa Epson. Der Druckerhersteller setzt auf einen flüchtigen Speicher ( RAM), der je nach jedem Druckjob und Ausschalten des Druckers automatisch gelöscht wird. „ Epson Bürodrucker besitzen keinen nicht-flüchtigen Speicher zur Speicherung der Druckdaten“, heißt es. Die Daten des „Druckjobs“ werden zudem verschlüsselt abgelegt, so dass auch ein Ausbauen der Festplatte nichts nutzen würde.