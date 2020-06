Schwachstelle bei Bürgerkarte entdeckt

Um die Bürgerkartensoftware, die ursprünglich nur lokal auf Computern installiert werden konnte, direkt in Browserumgebungen verfügbar zu machen, wurde im Rahmen des MOCCA-Projekts eine Online-Version entwickelt. Die Implementierung wird durch Java-Technologien erreicht, die in den etablierten Browsern laufen und die Kommunikation zwischen dem gesicherten Webservice und der Bürgerkarte übernehmen.

Angreifer kapern Java-Applet

Wie Ettlinger in seiner Präsentation beim Security Forum an der FH Oberösterreich in Hagenberg zeigte, konnte das Java-Applet der Online-BKU bis vor kurzem zum unbemerkten Auslesen und Eingeben von Passwörtern sowie zum Abschicken der sensiblen Daten an einen anderen BKU-gesicherten Dienst missbraucht werden. Die Lücke gilt im jüngsten Update des Mocca-Projekts zwar als behoben, laut Ettlinger können Angreifer bei ihren Attacken noch auf eine der älteren Applet-Versionen zurückgreifen, um zu ihrem Ziel zu gelangen.