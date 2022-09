NSA-Whistleblower Snowden wird russische Staatsbürger

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, das dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verleiht. Der 39-jährige Snowden floh aus den Vereinigten Staaten und erhielt in Russland Asyl, nachdem er 2013 geheime NSA-Akten preisgegeben hatte.

Die Dokumente hatten umfangreiche nationale und internationale Überwachungsoperationen (wie z.B. PRISM) enthüllt, die von der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) durchgeführt wurden, bei der er als Auftragnehmer tätig war.

Spionage-Strafverfahren

Die US-Behörden fordern seit Jahren, dass Snowden in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, um sich dort einem Strafverfahren wegen Spionage zu stellen.

In dem Erlass des russischen Präsidenten Putin heißt es: "Edward Joseph Snowden, geboren am 21. Juni 1983 in den Vereinigten Staaten von Amerika" werde in die Liste der neuen russischen Staatsbürger aufgenommen.