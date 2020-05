SPÖ schlägt befristete Festplattenabgabe vor

"Ich kann mir vorstellen, dass es für die nächsten drei Jahre eine Festplattenabgabe gibt", sagte SPÖ-Kultursprecherin Elisabeth Hakel am Dienstagabend bei einer Diskussionsveranstaltung der Initiative von EU XXL Film über die Pläne der Parteien für das Urheberrecht in Wien, bei der mit Ausnahme des Team Stronach die Kultursprecher aller im Parlament vertretenen Parteien anwesend waren. "Wir brauchen eine schnelle Lösung." Eine solche zeitlich begrenzte Festplattenabgabe müsste nach dem Ablauf der Frist evaluiert werden, sagte Hakel. Geklärt werden müsse auch, was durch die Abgabe auf Speichermedien abgedeckt sei. Die SPÖ-Kultursprecherin sprach sich auch für die Einführung eines Urhebervertragsrechts aus, mit dem die Position von Künstlern und Kreativen gegenüber Verwertern gestärkt wird.