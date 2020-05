Streit um Festplattenabgabe geht weiter

Gernot Graninger, Geschäftsführer der austro mechana, sieht in der OGH-Entscheidung einen „wichtigen Meilenstein in der aktuellen Urheberrechtsdebatte“, wie er am Samstag in einer Aussendung betonte, und weiter: „Damit ist die gerechte Entlohnung von Kreativen und KünstlerInnen für Privatkopien in jeder Form in Österreich gesichert“. Sandra Csillag, Geschäftsführerin der literar-mechana, bezeichnete die Entscheidung als „Bestätigung eines bewährten Systems, das ganz ohne Überwachung auskommt“. Gerhard Ruiss, Mitinitiator der Initiative „Kunst hat Recht“, in der sich rund 2.700 Musikschaffende, Autoren, Filmschaffende und Künstler zusammengeschlossen haben, sieht in dem OGH-Spruch eine „Grundsatzentscheidung, die klarstellt, dass die Leerkassettenvergütung, die seit 1980 in der analogen Welt unbestritten gilt, auch im digitalen Zeitalter Geltung hat.“

Laut den Verwertungsgesellschaften besagt die Entscheidung, „dass multifunktionale Speichermedien vergütungspflichtig sind, wenn durch die Kopien ein nicht nur geringfügiger Schaden für die Rechteinhaber entsteht“. Es gehe also nicht darum, zu welchen Anteilen ein Speichermedium für die Privatkopie genutzt werde, sondern ob die Inhalte, die sich auf dem Medium befinden, urheberrechtlich geschützte Werke seien.

Für die Verwertungsgesellschaften steht jedenfalls fest, „dass die Privatkopie in Österreich nicht rückläufig ist, ganz im Gegenteil - es wird mehr kopiert denn je, lediglich das Speichermedium hat sich verändert“. Die Pauschalvergütung auf Speichermedien sei damit zulässig und verfassungskonform. Der Handel hebt nach Angaben der Verwertungsgesellschaften die Vergütung zum Teil vorsorglich bereits seit 2010 ein, leitet diese Einnahmen jedoch nicht an diese weiter.