Strache-Posting über Identitäre von Facebook-Page verschwunden

Aufmerksame Twitter-Nutzer haben entdeckt, dass ein wohlgesinnter Facebook-Eintrag zur rechtsextremen Vereinigung "Identitäre" von Vizekanzler Strache verschwunden ist. Tatsächlich lässt sich der Eintrag, der von mehreren Stellen archiviert wurde, bei Facebook nicht mehr finden.

Wann das Posting verschwunden ist, ist unklar. Die Identitären stehen wegen Verbindungen zum rechtsextremen Attentäter, der in Neuseeland 49 Menschen in einer Moschee erschossen hat, in der Kritik.