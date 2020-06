Student sammelt 35 Millionen Google-Profile

In nur einem Monat ist es einem niederländischen Studenten der Universität Amsterdam gelungen, sämtliche Google-Profile in eine Datenbank zu exportieren. In diesen finden sich je nach Usereinstellung Name, Twitter-Konversationen, Picasa-Fotoalben, Ausbildung- und Arbeitsinformationen sowie der User-Name, der im Normalfall mit der Gmail-Adresse gleichzusetzen ist.

von Martin Stepanek