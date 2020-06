Tech-Visionär: "Filter müssen freiwillig sein"

Persönliche Nutzerdaten sind heutzutage die neue Währung im Netz. Wie wichtig ist hier die Privatsphäre?

Die Privatsphäre wird immer wichtig sein und berücksichtigt werden, aber man muss das Thema auch in einem größeren Kontext betrachten. Als Beispiel: Wenn ich auf eine Schulveranstaltung gehe und Leute ein Foto machen, es auf Facebook stellen und ich dann sage: „Ich will mein Gesicht rausgelöscht haben“. Das ist aber ein Ereignis, das so passiert ist, wie es passiert ist und da gibt es keine Dinge wie ein „Recht auf Vergessen“. Wenn ein Tag existiert, passiert dasselbe wie in der Vergangenheit auch. In der analogen Welt konnte man zwar sein persönliches Fotoalbum verbrennen, aber das Foto, das der Nachbar in seinem Album hat, konnte man nicht einfach vernichten. So funktioniert das Leben nicht.

Wie dann?

Die Idee ist die, dass man die Eigentumsrechte von manchen Datenarten sammeln muss. Es muss auch bilaterale oder multilaterale Eigentumsrechte geben. Die Privatsphäre des Einzelnen ist hier Teil eines alten Systems, wir müssen uns aber mit neuen Wegen beschäftigen, die Kollaboration und kollektive Intelligenz abbilden.

Die Interaktion von und mit Bürgern ist zum Beispiel immer wichtiger und mächtiger. Wir müssen neue Richtlinien und Gesetze kreieren, die genauso wichtig sind wie der Schutz der Privatsphäre. Die ist kein neues Ding, aber Kollaboration in dieser Form ist das sehr wohl.

Regeln für Kollaborationen sind also wichtiger als der Schutz der Privatsphäre?

Die Probleme, mit denen wir es heuzutage zu tun haben, sind eher global als individuell. Sie haben etwas mit dem Klimawandel zu tun, oder der Wasserqualität. Diese Probleme können aber nicht von einzelnen Ländern gelöst werden, sondern erfordern Kollaborationen über Ländergrenzen hinweg. Dafür brauchen wir Tools für Offenheit und Transparenz sowie Tools für Kollaborationen. Es wird schwierig, diese Tools zu entwickeln, wenn wir die Rechte der Privatperson in dem Ausmaß schützen, wie wir es jetzt tun. In vielen Bereichen verschwimmen die Grenzen, wir haben neben privaten und öffentlichen Daten auch noch Kommunaldaten, die mehr als einer Person gehören.

Sie beschäftigen Sie auch sehr stark mit Themen rund um die Erziehung. Was halten Sie vom iPad im Schuleinsatz? Das iPad basiert ja auf einem geschlossenen Ökosystem und einer Infrastruktur. Würden Sie stattdessen offene Geräte bevorzugen?

Ich glaube in offene Technologien. Über die Zeit hinweg werden offene Technologien und Plattformen immer gewinnen. Wenn ich mir den Bildungsbereich anschaue, ist das iPad sicherlich ein großartiges Instrument und ich habe bisher noch kein Tablet gesehen, das so gut ist wie das iPad. Aber mit der Zeit wird sich trotzdem die Offenheit durchsetzen. Denn nur so lassen sich die Kosten reduzieren und die Geräte werden finanzierbar. Ich möchte nämlich nicht in einer Welt leben, in der es eine digitale Kluft gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ganz Indien oder Afrika ein iPad besitzen wird. Bei offenen Tablets kann ich mir das sehr wohl vorstellen. Natürlich gibt es auch immer Risiken dabei, aber die Risiken der Geschlossenheit sind viel schlimmer.