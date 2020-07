Todesstoß für ACTA im EU-Parlament

Proteste zeigten Wirkung

Dass das EU-Parlament gegen ACTA gestimmt hat, ist zu einem guten Teil den Protesten zu verdanken. Das Abkommen hat seit Anfang 2012 europaweit für Demonstrationen gesorgt und Zehntausende - vor allem junge - Menschen auf die Straßen getrieben. Auch in Österreich protestierten tausende insgesamt drei Mal vor dem Parlament, und viele von ihnen trugen zu diesem Anlass die Guy-Fawkes-Maske, das Symbol der Anonymous-Hacktivisten. Unterstützt wurden diese Demonstrationen neben Bürgerrechts- und Datenschutzvereinen von den Grünen und der aufstrebenden Piratenpartei.

Auch im Netz war der Widerstand groß: Die Protest-Plattform Avaaz.org hat mehr als 2,8 Millionen Protestunterschriften gesammelt. „Mit ACTA sollen privatrechtliche Verfahren bei Urheberrechtsverletzungen in strafrechtliche umgewandelt werden. Der Staat wird damit zum Eintreiber bei Urheberrechtsvergehen und das ist meines Erachtens nach nicht akzeptabel. Das sind zivilrechtliche Auseinandersetzungen und das sollen sie bleiben", kritisierte etwa der SPÖ-EU-Abgeordnete Jörg Leichtfried gegenüber der futurezone.

Der SPÖ-Abgeordnete lehnte ACTA außerdem ab, weil dadurch ein „Spionagesystem" für wirtschaftliche Interessen von Privaten entwickelt werde. „Da werden Provider verpflichtet, für Rechteinhaber zu spitzeln, um die angeblichen Interessen dieser privaten Unternehmen zu wahren." Derartige Formulierungen würden auf den „Einfluss der amerikanischen Unterhaltungsindustrie" zurückgehen und seien abzulehnen. Dokumente, die der Bürgerrechtsorganisation EDRi im Mai zugespielt worden waren, belegen gar, dass die EU-Kommission sich bei den Verhandlungen von den USA über den Tisch ziehen hat lassen. So fanden die Verhandlungen im Geheimen statt

und in Europa durften die Dokumente nicht einmal Stakeholdern vorgelegt werden.

Befürworter in der Minderheit

Befürworter argumentierten, dass ACTA „kein Angriff auf bürgerliche Freiheiten“ sei und das Abkommen nichts am gegenwärtigen Rechtsbestand der EU ändere. Kritiker des Abkommens, wie etwa die grüne Europaabgeordnete Eva Lichtenberger, befürchteten im Vorfeld der Abstimmung, dass trotz dieser Mehrheiten die „Pro-ACTA-Front“ noch Versuche unternehmen werde, die Entscheidung zu vertagen. Genau dies war auch geschehen. Die Europäische Volkspartei (EVP) hatte am Mittwoch versucht, die Entscheidung zu verschieben, bis das Abkommen vom Europäischen Gerichtshof ( EuGH) geprüft worden sei. Dies wiederum hätte zu einer jahrelangen Verzögerung geführt – und die Proteststimmen wären bis dahin endgültig erloschen gewesen.

Noch nicht ganz vom Tisch

Ganz vom Tisch ist ACTA aber nicht: Der belgische Handelskommissar Karel De Gucht, der im Vorfeld der Abstimmung gesagt hatte, das Parlament nach Vorliegen des EuGH-Urteils einfach noch einmal abstimmen lassen zu wollen, sagte am Mittwoch: "Wir werden dann mit unseren internationalen Partnern besprechen, wie wir bei dem Thema weitermachen." Eine Resignation klingt freilich anders. Ein EuGH-Sprecher in Luxemburg konnte zunächst allerdings

nicht bestätigen, ob das Gericht das Gutachten auch bei einem Nein des Parlaments überhaupt anfertigt.