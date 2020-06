Tracking im Inkognito-Modus: Milliardenklage gegen Google

Google muss sich in den USA einer Sammelklage stellen, bei der der Suchmaschinenbetreiber beschuldigt wird, Daten von Millionen von Menschen unrechtmäßig gesammelt zu haben. Konkret geht es um den sogenannten Inkognito-Modus in Googles Chrome-Browser, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

In der Klage heißt es, Google würde gegen Abhör- und Datenschutzgesetze verstoßen, weil auch in diesem Modus weiterhin “Kommunikation gesammelt, getrackt und abgefangen” werde.

“ Google trackt und sammelt den Browser-Verlauf und andere Aktivitäten der Konsumenten, unabhängig davon, welche Schutzmaßnahmen sie treffen”, heißt es in der Klage. Getrackt werde über Google Analytics, den Google Ad Manager sowie Webseiten-Plugins und andere Anwendungen, wie es heißt.

5 Milliarden Dollar Schadensersatz

Die Sammelklage fordert eine Schadenssumme von insgesamt 5 Milliarden US-Dollar vom Google-Mutterkonzern Alphabet.

Google reagierte auf die Klage mit einer Klarstellung, was der Inkognito-Modus überhaupt sei. “Wie wir bei jedem Öffnen eines Inkognito-Tabs anzeigen, können Webseiten auch in diesem Modus Informationen über die Browsing-Aktivitäten sammeln”, so ein Sprecher des Unternehmens.