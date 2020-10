Trump mit Corona infiziert: Darum starteten die Weltuntergangs-Flugzeuge

Routineflug

Auch wenn der Zeitpunkt des Starts der beiden E-6Bs mit der Bekanntgabe des Testergebnisses zusammenfiel, gibt es große Zweifel an einem tatsächlichen Zusammenhang der beiden Ereignisse. So wandten Experten auf Twitter ein, dass sich die Flugzeuge regelmäßig in die Luft begeben.

Dies sei Routine und man solle die Flüge nicht überbewerten, schreibt etwa Vipin Narang, MIT-Professor für Politikwissenschaften und Experte für nukleare Waffensysteme, auf Twitter. Andere Open-Source-Analysten wie Steffan Watkins schrieben, Hogans habe "keine Ahnung, wovon er da spricht" und dass nichts an den Flügen "ungewöhnlich" sei.