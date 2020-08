Trump will, dass US-Regierung Geld aus TikTok-Deal erhält

Die US-Regierung sollte nach Darstellung von Präsident Donald Trump an einem Verkauf der US-Aktivitäten des umstrittenen chinesischen Videoportals TikTok mitverdienen. „Ein sehr substanzieller Teil dieses Preises muss an das US-Finanzministerium fließen, da wir diesen Deal möglich machen“, sagte Trump am Montag. Microsoft hat bestätigt, eine Übernahme des US-Geschäfts der chinesischen Videoplattform anzustreben.