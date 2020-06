Überwachung: "Ohne Vertrauen der Bürger geht es nicht"

25 Jahre ist es her, dass die Berliner Mauer zerstört wurde. „Wir haben vor wenigen Tagen das Ende eines repressiven Regimes, das auf Überwachung aufgebaut war, gefeiert“, sagt Johann Cas vom Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA). „Nun sollen neue, virtuelle Mauern aufgebaut werden. Wir sollten vorsichtig sein, dass nicht die gleiche Art von Repression wieder aufgebaut wird“, so der Forscher, der am Donnerstag in Wien die Ergebnisse des EU-Forschungsprojekts surPRISE (PDF) präsentiert hat.

In neun europäischen Städten wurden dazu sogenannte „Citizen Meetings“ einberufen, um über das Verhältnis von Überwachung und Sicherheit zu diskutieren. Unter Einsatz dieses Bürgerbeteiligungsverfahrens wurden im Rahmen des Projekts Empfehlungen für die EU entwickelt, wie sie mit dem Spannungsfeld Sicherheit vs. Überwachung umgehen soll.