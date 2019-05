UNO will mit Software gegen reisende Terroristen vorgehen

IS-Kämpfer, die nun aus dem Nahen Osten in ihre jeweiligen Heimatländer nach Hause zurückkehren wollen, stellten eine "große transnationale Bedrohung" dar, sagte Guterres. "Viele sind gut ausgebildet und könnten künftige Terroranschläge ausüben. Andere hoffen darauf, zu radikalisieren und neue Anhänger zu gewinnen."

Kostenfrei für einige Staaten

Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge hatten sich etwa 40.000 Menschen aus 110 Ländern in den vergangenen Jahren dem Kampf des IS in Syrien und dem Irak angeschlossen. Die Sicherheitsbehörden unter anderem in Deutschland befürchten, dass die Jihadisten in ihrer Heimat den Kampf fortführen und die IS-Ideologie verbreiten wollen.

Mit der Software mit dem Namen "goTravel" wollen die Vereinten Nationen nun sicherstellen, dass die Terroristen identifiziert und gefasst werden können, bevor sie Gewalttaten verüben können. Das Programm soll vor allem solchen Ländern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die bisher keine ausreichende Ausstattung zur Verfolgung von Terrorverdächtigen hatten.