US-Kongress stellt Facebooks Kryptowährung in Frage

Am Dienstag wurde David Marcus, der Leiter von Facebooks Kryptowährungs-Projekt Libra, vom US-Kongress befragt. Bei der Anhörung wurde gleich einmal klar, dass Facebook sich harte Fragen gefallen lassen muss, wenn es die Zustimmung der US-Politik zu seinen Plänen wünscht, berichtet CNN. Senator Sherrod Brown, Mitglied des Senate Banking Committee, rief dem Publikum eine Reihe von Facebook-Verfehlungen in den letzten Jahren in Erinnerung.

Unterminierte Demokratie

"Facebooks Motto ist: Beweg dich schnell und brich Dinge auf. Sie haben sich schnell bewegt und helfen dabei, unsere Demokratie zu unterminieren. Und jetzt erwarten sie, dass man ihnen unsere Gehaltsschecks anvertraut", meinte Brown. Marcus gestand Fehler in der Vergangenheit ein und versicherte, dass Libra so konstruiert sei, dass Daten und Geld von Nutzern sicher seien. Außerdem werde die Gesellschaft von der Facebook-Kryptowährung profitieren, weil sie mehr finanzielle Inklusion brächte. Brown dazu: "Ich glaube, das ist eine Wahnvorstellung."