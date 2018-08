US-Politiker blamiert sich mit Zensurvorwurf auf Twitter

Der republikanische US-Politiker Kevin McCarthy stellte letzte Woche fest, dass er einen Tweet der konservativen Moderatorin Laura Ingraham nicht sehen konnte. Erbost fertigte er einen Screenshot des vermeintlichen Skandals an und verkündete auf dem Social Network, dass dies ein weiterer Tag sei, an dem Konservative in Sozialen Medien zensiert werden. Um seiner Stimme Gehör zu verschaffen, taggte McCarthy auch Twitters CEO, Jack Dorsey, und forderte diesen auf, vor dem Kongress eine Erklärung abzugeben.