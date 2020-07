USA: Occupy-Aktivist verliert Kampf um Tweets

Der Mikroblogging-Dienst Twitter hat den Kampf mit einem US-Gericht, das Daten eines Nutzers ohne richterliche Anordnung anforderte, verloren. Der New Yorker Richter Matthew A. Sciarrino Jr. begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass Tweets nicht wie eine E-Mail oder private Nachrichten in einem Chat zu beurteilen seien. "Wenn man einen Tweet postet, dann ist das so, als ob man es aus dem Fenster schreien würde. Es gibt ganz einfach keine vernünftige Erklärung, wieso man hier noch ein Recht auf Privatsphäre haben sollte.", schreibt Sciarrino Jr. unter anderem in seinem Urteil.

Aussage gegen Aussage

Der Beklagte Malcolm Harris war an den Occupy Wall Street-Protesten beteiligt und wurde wegen Ruhestörung angeklagt. Der Staatsanwalt wirft ihm vor, dass er, wie mehrere hundert andere Protestierende auch, entgegen der Anweisungen der Polizei auf der Brooklyn Bridge marschiert sei. Harris bestreitet dies und gibt sogar an, dass die Polizei ihn und die anderen Teilnehmer des Protestes auf die Brücke eskortiert habe. Um diese Verteidigung zu entkräften, forderte der Staatsanwalt nun alle Tweets, die Harris zwischen dem 15.September und 31.Dezember 2011 gepostet hat, von Twitter an. Dabei geht es insbesondere um gelöschte Tweets, die Harris Aussagen widerlegen sollen.

Starker Anstieg bei Behördenanfragen

Nahezu zeitgleich zum Urteil gab Twitter die Veröffentlichung eines Transparenz-Protokolls bekannt. Damit ist Twitter der erst zweite große Internetkonzern neben Google, der derartige Daten freigibt. Die Daten stammen aus dem ersten Halbjahr 2012 und protokollieren einen ähnlichen Trend