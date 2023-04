USA drängen Südkorea, keine Chiplücke in China zu füllen

Die USA haben Südkorea einem Medienbericht zufolge gebeten, bei einem Verbot von US-Speicherchips in China nicht mit Lieferungen an die Volksrepublik einzuspringen. Die USA hätten die Regierung in Seoul aufgefordert, ihre Chiphersteller zu drängen, keine Marktlücke in China zu füllen, sollte Peking dem US-Chiphersteller Micron Geschäfte in China verbieten, berichtete die Financial Times am Sonntag.

Regierung soll Unternehmen bremsen

Die Regierung in Seoul solle die Hersteller Samsung Electronics und SK Hynix entsprechend ermutigen, ihre Verkäufe nach China nicht zu steigern, hieß es. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol steht vor einer Reise in die USA.

Die chinesische Regulierungsbehörde CAC hatte im März mitgeteilt, sie werde eine Überprüfung der von Micron in China verkauften Produkte durchführen. Micron hatte erklärt, man arbeite mit der chinesischen Seite zusammen.

Chipfirmen auf der schwarzen Liste

Die USA haben Exportkontrollen für Chiptechnologie nach China verhängt, weil sie fürchten, dass sie zur Herstellung von militärischen Anwendungen verwendet werden könnten. Einige der größten chinesischen Chipfirmen stehen zudem auf einer schwarzen US-Liste, darunter der Micron-Rivale Yangtze Memory.