Frau schmuggelt Computerchips und Handys in Fake-Babybauch

Zollbeamt*innen in China haben eine Frau verhaftet, die versucht hat, Computerchips in einem falschen Babybauch über die Grenze zu schmuggeln. Laut Angaben der Behörden hat die Frau versucht, von Macau in Zhuhai einzureisen. Insgesamt trug sie 202 Prozessoren und 9 Smartphones bei sich.

Die Beamt*innen sind auf sie aufmerksam geworden, weil sie angab, im “5. oder 6.” Monat schwanger zu sein, ihr Bauch dafür aber ungewöhnlich groß war.