“Wandelnder Prozessor” wollte 160 CPUs am Körper schmuggeln

Der chinesische Zoll hat am Gongbei Port an der Grenze zur Sonderverwaltungszone Macau einen Mann aufgegriffen, der 160 CPUs am Körper trug und ins Land schmuggeln wollte. Bei den Prozessoren handelte es sich um Intel-CPUs, der 11. und 12. Generation.

Der Mann war den Zollbeamten wegen seiner ungewöhnlichen Körperhaltung aufgefallen. Die Prozessoren wurden nach Angaben der chinesischen Zollbehörden beschlagnahmt.

Mobiltelefone an den Beinen und am Bauch

Daneben fanden die Zollbeamten bei dem Mann auch noch 16 Mobiltelefone, die mit Klebeband an seiner Wade und am Bauch befestigt waren. Auch sie wurden eingezogen.

Wie Videocardz.com berichtet war es nicht erste Fall von CPUs, die in großen Mengen an Körpern befestigt wurden, um sie unverzollt nach China einzuführen. 2021 wurde ein Mann dabei erwischt, wie er mehr als 300 Prozessoren am Körper trug.