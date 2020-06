VAP hält an Festplattenabgabe fest

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Festplattenabgabe (die futurezone berichtete) wird unterschiedlich ausgelegt. Während einige Experten die Festplattenabgabe in Österreich am Ende sehen, schreiben die Verwertungsgesellschaften in einer Aussendung, dass das Urteil den Erwartungen entspreche und weiterhin an dem Konzept festgehalten werden. Auch der Verein für Antipiraterie (VAP) sieht in dem EuGH-Entscheid eine Bestätigung seiner Position.

“Die Verwertungsgesellschaften und Rechteinhaber begrüßen die Entscheidung des EuGH. Wir haben immer gesagt, dass eine Festplattenabgabe nur Umsatzausfälle, die durch Privatkopien aus legalen Quellen stammen, berücksichtigen soll”, sagt Werner Müller vom VAP. Der EuGH hat in seinem Urteil festgestellt, dass eine Abgabe sich nur auf legale Quellen beziehen darf. “Wenn wir von einer Abgeltung der Schäden durch illegale Kopien ausgingen, würden wir damit praktisch diese Quellen per Abschlagszahlung legitimieren. Das liegt aber nicht in unserem Interesse”, so Müller.