Vermeintlicher Hitlergruß bei FPÖ-Neujahrstreffen sorgt für Aufregung

Das traditionell im Jänner stattfindende FPÖ-Neujahrstreffen mit Heinz-Christian Strache hat heftige Empörung in sozialen Medien ausgelöst. Denn wie in der Live-Übertragung zu sehen ist, hebt ein Mann in der ersten Reihe am Schluss der Kundgebung seinen rechten Arm gestreckt nach oben.