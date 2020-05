Viviane Reding: "Bei Apps haben Handy-Nutzer keine Wahl"

Das Europäische Parlament habe dies bereits verstanden. „Die Diskussionen sind weit vorangeschritten. Der Text ist fertig. Es ist jetzt alles eine Frage des politischen Willens“, so Reding. Gemeinsam mit den beiden Berichterstattern des Europäischen Parlaments und dem derzeitigen sowie künftigen italienischen Ratsvorsitz habe man sich nun auf einen Fahrplan geeinigt, der vorsieht, dass die EU-Datenschutzreform noch bis Ende 2014 verabschiedet werden soll, so die Kommissarin.

Als Beispiel, warum die EU-Datenschutzreform abseits der spionierenden Apps notwendig sei, nannte die EU-Kommissarin Google. Vor kurzem wurden in Frankreich und in Spanien wegen Googles angepassten Datenschutzrichtlinien Geldstrafen ausgesprochen. In Spanien betrug die Summe 900.000 Euro, in Frankreich 150.000 Euro. In beiden Fällen war dies die höchstmögliche Summe.