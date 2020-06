Vorarlberger Kulturhäuser einen Tag ohne Mails

Die Kulturhäuser des Landes Vorarlberg - das „vorarlberg museum", das Vorarlberger Landestheater und das Kunsthaus Bregenz (KUB) - wollen aus Protest gegen die am 1. April wirksam gewordene Vorratsdatenhaltung am kommenden Montag „keine wie immer gearteten elektronischen Daten empfangen bzw. bearbeiten".

In einer Aussendung bat Werner Döring, Geschäftsführer der Vorarlberger Kulturhäuser Gesellschaft (KuGes), um Verständnis für diesen Protesttag. Kunst und Kultur verstünden sich immer schon als Wegbereiter der Freiheit der Menschen. Die Vorratsdatenhaltung sei ein „Eingriff in die persönliche Freiheit sowie der inner- und außerbetrieblichen Kommunikationsprozesse in einem nicht tolerierbaren Ausmaß", so die Begründung für den Protest.