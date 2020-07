Vorratsdaten: "Keine Sternstunde der EU"

„Die Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit europäischen Grundrechten vereinbar", sagte Christoph Tschohl, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte (BIM) zu Beginn der Diskussionsrunde zum Thema "Ist die Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig"?, die von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) gemeinsam mit dem Institut für Informatik der TU Wien organisiert wurde.

Die Vorratsdatenspeicherung ist in Österreich seit 1. April in Kraft. Sämtliche Verbindungsdaten von Telefon, Handy, Internet und E-Mail müssen seitdem sechs Monate lang gespeichert werden. Tschohl hat einerseits am Entwurf der österreichischen Umsetzung mitgearbeitet, andererseits ist er für die juristische Ausarbeitung der Verfassungsklage vom AK Vorrat und des Grünen Abgeordneten Albert Steinhauser verantwortlich, die noch bis zum 18. Mai unterzeichnet werden kann.

"Haben versucht, die Giftzähne zu ziehen"

„Wir haben bei der Gestaltung des Entwurfs versucht, der Vorratsdatenspeicherung die Giftzähne zu ziehen", so Tschohl. Damit ist beispielsweise gemeint, dass Data-Mining bei der österreichischen Umsetzung nur schwer möglich ist, da beim Bundesrechenzentrum eine Durchlaufstelle eingerichtet wurde. Ermittlungsbehörden müssen ihre Anfragen an diese Durchlaufstelle richten, die im Anschluss an die Betreiber weitergeleitet werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt dann verschlüsselt im CSV-Format (Comma-Separated Values).

Dass Data-Mining aufgrund von häufigen, schwer ausmerzbaren Statistik-Fehlern gefährlich ist, davor warnte Edgar Weippl von Secure Business Austria (SBA). „Beim Datensammeln sehe ich eine Gefahr darin, dass der Datenhunger der Behörden steigt und sich die Bevölkerung daran gewöhnt. Aber gerade bei Riesen-Datensammlungen passieren Fehler", so Weippl.

"Kann nicht grundrechtskonform umgesetzt werden"

Doch auch wenn die „Giftzähne" weg sind, ist die Vorratsdatenspeicherung aus der Sicht der Gegner höchst problematisch. „Das Dilemma ist, dass man die Vorratsdatenspeicherung nicht grundrechtskonform, sondern höchstens grundrechtsschonend umsetzen kann. Für mich stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit und welchen legitimen Zweck man damit erreichen will. Es ist ein flächendeckender Eingriff in die Kommunikation der Gesellschaft und schon die Erfassung der Daten ist ein Grundrechtseingriff", sagte Tschohl.