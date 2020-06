„Was nicht im Web ist, existiert nicht“

Das Web wurde ein Erfolg, weil es offen und für alle zugänglich ist. Sind Sie über Entwicklungen besorgt, die diesem offenen Charakter entgegenwirken, wie etwa das App-Ökosystem, das seine Nutzer vom Rest des Netzes isoliert?

Wir müssen hier zwischen Web-Applikationen und in sich geschlossene Applikationen auf Smartphones unterscheiden. Web-Applikationen leben auf Websites und werden immer mächtiger. Sie können auf sie von vielen Geräten aus zugreifen und sie sind Teil des Webs, Teil des Diskurses und Teil des Lebens. Sie können über die Inhalte diskutieren und die Daten auch weiterverwenden. Wenn sie Informationen in eine Smartphone-App einsperren, können sie nicht darauf verweisen - sie sind in gewisser Weise tot.

Sie nehmen eine kompromisslose Haltung zur Netzneutralität ein. Warum ist die Gleichbehandlung aller Daten und Dienste wichtig?

Ich halte es für sehr wichtig, dass das Netz ein neutrales Medium bleibt und das ich auf jede Website zugreifen kann. Wenn Regierungen oder Unternehmen die Macht haben, Informationen zu filtern, bestimmen sie die Weltsicht vieler Nutzer. Das Web wird als Informationsquelle immer wichtiger und das Filtern hat dramatische Auswirkungen und verändet die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen.

Auch die Überwachung der Webnutzung, etwa für Werbezwecke, hat fatale Folgen. Wenn Sie es Regierungen oder Unternehmen erlauben, Technologien zu installieren, über die das Nutzungsverhalten verfolgt werden kann, ist das gefährlich. Leute nutzen das Web für sehr intime Dinge, etwa um sich über Krankheiten zu informieren. Sie bekommen nicht nur Werbeeinschaltungen für Medikamente zu sehen, sondern müssen möglicherweise auch höhere Versicherungsbeiträge bezahlen oder bekommen keinen Job mehr. Wenn das Nutzungsverhalten protokolliert wird, werden Leute angreifbar. Die Neutralität des Netzes muss von einer Gesellschaft hochgehalten werden. Sie ist die Basis für alles andere.

Die europäischen Gesetzgeber vertrauen bei diesem Thema auf Transparenz und den Markt. Ist das genug?

Es wäre gut, wenn wir ohne Regulierung auskommen würden. Dazu müssten die Netzneutralität aber so stark als ethisches Prinzip verankert sein, dass sich jedes Unternehmen daran hält. Regierungen sollten in jedem Fall bereit sein, einzuschreiten, wenn die Netzneutralität bedroht ist. In Form von Regulierungen oder in Form von Gesetzen.