EU will Zugriff auf verschlüsselte Daten

Zuletzt hatten namhafte Vereine wie der Chaos Computer Club (CCC) das Aufweichen von Verschlüsselungstechnologien auf das Schärfste kritisiert. Aber auch die Bitkom und diverse Abgeordnete wie die Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament hatten sich klar gegen die "anlasslose Überwachung digitaler Kommunikationswege" ausgesprochen.

Terror auf EU-Agenda

Nach den blutigen Anschlägen der vergangenen Monate etwa in Wien, Nizza und Dresden ist der Kampf gegen den Terror in der EU wieder hoch auf der Agenda. Die neue Strategie der EU-Kommission skizziert nun einen Plan für die kommenden Jahre. Er sieht etwa mehr Forschung zu Terrorismus vor, wirbt für eine bessere Integration in die Gesellschaft, für mehr Informationsaustausch über „ausländische Terrorkämpfer“ sowie einen stärkeren Schutz öffentlicher Plätze.

Viele der jüngsten Anschläge hätten auf öffentliche Plätze oder symbolische Einrichtungen abgezielt, heißt es. Auch kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser, Verkehrsknotenpunkte oder Kraftwerke müssten besser geschützt werden. Zudem solle das Mandat der EU-Polizeibehörde Europol erweitert werden. Einen entsprechenden Vorschlag legte die EU-Kommission am Mittwoch vor.