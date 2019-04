Wie die Post meine Datenschutzanfrage verschlampt hat

Am 7. Jänner wurde bekannt, dass die Österreichische Post bei rund 2,2 Millionen Österreichern die Parteiaffinität abgespeichert hat. Das berichtete addendum. Zusätzlich gibt es weitere Kategorien an Daten, die die Post speichert. So wird etwa die Paketfrequenz erhoben, oder auch, ob man „bio-affin“, „radfahr-affin“, Nachtschwärmer oder Freizeitgriller ist. Rund drei Millionen Datensätze und Profile sind von der Post diesbezüglich verwaltet worden.

In Folge haben zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher bei der Post ein Auskunftsbegehren gestellt, weil sie wissen wollten, welche Daten über sie selbst bei der Österreichischen Post gespeichert sind. Laut Stefan Prochaska von PHH Rechtsanwälte wurden von der Post knapp 8.000 E-Mails beantwortet sowie mehr als 500 postalische Einschreiben mit Antworten verschickt.

Keine Antwort erhalten

Doch nicht alle, die seit dem 7. Jänner ein Auskunftsbegehren bei der Post eingebracht hatten, bekamen tatsächlich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von drei Monaten eine Antwort. Darunter befand sich auch mein eigenes Auskunftsbegehren, welches offenbar verloren gegangen war. „Uns wurde von Seiten der Technik versichert, dass alle Antworten auf die Auskunftsbegehren versendet worden sind“, erklärte Prochaska.

Konkret mussten alle Anträge, die per E-Mail oder per Post versendet worden waren, in ein eigenes System übertragen werden. Bei meinem Datensatz war dabei offenbar ein Fehler passiert – das Geburtsdatum wurde von einem Mitarbeiter nicht übernommen. „Warum das niemandem auffiel, wird noch geklärt“, so Prochaska. „Es war ein menschlicher Fehler.“ Man habe extra viel Geld in technische Maßnahmen investiert und man sei derzeit auf Fehlersuche, sagt der Rechtsanwalt.

Mehrere Menschen betroffen

In meinem konkreten Fall befinde sich die Antwort auf das Auskunftsbegehren jetzt auf postalischem Weg direkt zu mir und die Post „möchte sich in aller Form dafür entschuldigen“. Man habe nicht die Absicht, Auskunftsverpflichtungen nicht nachzukommen, heißt es. Doch neben meinem Fall gibt es auch weitere Personen, die sich etwa via Twitter dahingehend geäußert haben, dass ihre Anfragen nicht fristgerecht binnen drei Monaten beantwortet worden waren.