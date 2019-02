Post vertröstet Antragsteller von Datenschutz-Auskunftsbegehren

"Mediale Berichterstattung" Schuld an Verzögerung

Die Österreichische Post hat nun damit begonnen, erste Schreiben zu verschicken, aus denen hervorgeht, dass sich die Beantwortung der Anträge verzögern wird. Sie ist dazu verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über den Stand der Dinge zu informieren und gegebenenfalls über eine Fristverlängerung – zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.

Als Begründung für diese Verzögerung gibt das Datenschutz-Team der Post die „hohe Anzahl an Anfragen in Zusammenhang mit der medialen Berichterstattung“ an. Der Antrag werde innerhalb von drei Monaten beantwortet, heißt es weiters. „Wir danken für Ihr Verständnis.“