Wie Googles zensierte China-Suchmaschine funktionieren soll

Bereits Anfang August berichteten verschiedene Medien übereinstimmend, dass Google davor stehe, in China mit einer zensierten Suchmaschine an den Start zu gehen. Demnach soll das Projekt den Titel „Dragonfly“ haben. Nun sind laut einem Bericht bei The Intercept weitere Details zur Funktionsweise durchgesickert. So sollen Nutzerprofile bzw. Suchanfragen mit Telefonnummern verknüpft werden. Damit wäre es sehr einfach nachzuverfolgen, wer wonach gesucht hat.

Außerdem sollen bestimmte Begriffe gefiltert werden. Dazu zählen etwa „Menschenrechte“, „Studentenproteste“, oder „Nobelpreis“. Weiters berichten die anonymen Quellen, dass auch Dinge wie Wetter und Luftverschmutzung bei „ Dragonfly“ ausschließlich von staatlichen chinesischen Quellen zugeliefert werden.