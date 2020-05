Wikileaks veröffentlicht Videos von Snowden in Moskau

In Aufnahmen, die in der Nacht zu Samstag verbreitet wurden, warnt Snowden vor der Staatsspionage, die wie „eine Art riesiges Netz ganze Bevölkerungen unter Überwachung stellt“. Auf der ganzen Welt werde den Menschen inzwischen klar, dass Geheimdienstprogramme „uns nicht mehr Sicherheit geben, sie schwächen unsere Wirtschaft, unsere Länder, sie beschränken unsere Freiheit zu reden, zu denken, zu leben und kreativ zu sein, Beziehungen zu haben (...)“, sagt Snowden in dem Video weiter. Er spricht zu einer Gruppe von vier ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeitern, die ihm am Donnerstag einen Preis verliehen hatten.