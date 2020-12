Wirtschaftskammer lehnt EU-Verschlüsselungszugriff ab

Die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten haben am Montag die bereits im Vorfeld heftig umstrittene Resolution verabschiedet, wonach Sicherheitsbehörden sowie Geheimdienste Zugriff auf verschlüsselte Daten im Klartext ermöglicht werden soll. Die Resolution sieht vor, dass Behörden und Geheimdienste eine Art „Generalschlüssel“ für verschlüsselte Nachrichten erhalten sollen.

Dazu äußerte sich am Mittwoch der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) kritisch. „Der UBIT lehnt den EU-Verschlüsselungszugriff ab“, heißt es in einer Aussendung. „Die Aufhebung von sicherer Verschlüsselung ermöglicht den Missbrauch von Persönlichkeitsrechten und Betriebsgeheimnissen, da hilft auch der Deckmantel der Terrorismusbekämpfung nicht. Die neue Regelung schafft sichere Software ab“, warnt UBIT-Obmann Alfred Harl.