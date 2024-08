1mm dünner Lüfter schützt Handys und Notebooks vor Überhitzen

Dieser Lüfter ist so klein, dass er selbst in ultradünnen Geräten wie Smartphones und Tablets einsetzbar sein wird.

Ultraschallmodulation

Bei der Entwicklung des neuartigen Lüfters konnte das Unternehmen auf seine Erfahrungen aus der Herstellung von Kopfhörertechnologie zurückgreifen. Obwohl Kopfhörer und Lüfter auf den ersten Blick nur wenig miteinander zu tun haben, gibt es doch eine Gemeinsamkeit: Beide Systeme bewegen Luft.

Laut dem xMEMS-Manager Mike Housholder verwendet der XMC-2400 µCooling-Chip sogenannte Ultraschallmodulation, um Druckimpulse zu erzeugen. Damit wird die Luft bewegt. Der Lüfter wiegt weniger als 150 Milligramm und kann „bis zu 39 Kubikzentimeter Luft pro Sekunde mit 1.000 Pascal Gegendruck bewegen“, erklärte er gegenüber Engadget.

Weniger Teile, die kaputt werden

Da es ein aus einem Stück gefertigtes Teil ist, hat das Gerät weniger Teile, die kaputtgehen können. So kommt dieses System ohne bewegliche Rotoren oder Lamellen aus. Weil der Lüfter so dünn ist, kann er direkt dort eingesetzt werden, wo die Hitze entsteht – auf Bauteilen wie APUs und GPUs. Außerdem ist er staub- und wasserfest und besitzt die Schutzklasse IP58.

Neben xMEMS gibt es auch andere Firmen, die an ultradünnen Festkörper-Kühlungen arbeiten, darunter etwa Frore mit seinem Air Jet Mini und Mini Slim. Diese Lüfter sind mit mindestens 2,5 mm jedoch wesentlich dicker. Ein solcher Lüfter wurde von The Verge bereits bei einem MacBook Air ausprobiert, wo dieser zu einer verbesserten Leistung beitragen konnte. xMEMS will seine neuen Lüfter noch dieses Jahr zu einem Stückpreis von 10 Dollar an einige Partnerunternehmen verkaufen.