25 Prozent nutzen Alexa nach zwei Wochen nicht mehr

Interne Dokumente von Amazon belegen, dass die Sprachassistentin in vielen Haushalten ein Schattendasein fristet.

Bloomberg hat interne Amazon-Dokumente zugespielt bekommen. Darin geht es um die Nutzung von Alexa, der Sprachassistentin, die ua. in smarten Lautsprechern Echo zu finden ist.

Laut der Studie gibt es Jahre, in denen 25 Prozent der Käufer*innen Alexa nach 2 Wochen nicht mehr nutzen. Die Studie erfasst das Nutzer*innenverhalten von 2018 bis 2021. Im besten Jahr wurde Alexa von 15 Prozent nach 2 Wochen nicht mehr genutzt.

Laut den Dokumenten entdecken User*innen die Hälfte der Features, die sie jemals bei Alexa nutzen werden, in den ersten 3 Stunden nach der Aktivierung. Amazon scheint es also nicht zu schaffen neue Features, die für Alexa veröffentlicht werden, den Kund*innen schmackhaft zu machen.

Eine entsprechende Offensive dieses Jahr in den USA schien das Gegenteil zu bewirken. In den sozialen Medien häuften sich die Beschwerden darüber, dass Alexa nach jedem Befehl vorschlug einen anderen Befehl auszuprobieren, der überhaupt nichts damit zu tun hat. So schlägt Alexa etwa vor, Geschenkideen für Geburtstage zu liefern, wenn man eigentlich nach der aktuellen Temperatur gefragt hat.

Alexa kostet Amazon 4,2 Milliarden US-Dollar jährlich

In den Dokumenten steht auch, wie viel Amazon für Alexa ausgibt. Über 10.000 Personen arbeiten an der Sprachassistentin. Amazon berechnet für das Jahr 2021 dafür Kosten von 4,2 Milliarden US-Dollar.

Diese hohen Kosten sorgten schon 2018 dafür, dass Amazon einen Verlust von 5 US-Dollar pro verkauftem Echo-Lautsprecher machte. In den Dokumenten ist in einer Berechnung aus dem Jahr 2021 zu lesen, dass man hoffe im 2028 2 US-Dollar pro Gerät zu verdienen.