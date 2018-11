360-Grad-Video zeigt, was der Tesla Autopilot sieht

Deshalb hat der YouTuber Pranav Kodali jetzt ein 360-Grad-Video von einer Fahrt mit einem Tesla veröffentlicht, das mit den Informationen des Autopiloten überlagert ist. In dem 18-minütigen Video kann man per Maus oder Fingerwischen die Perspektive ändern und so in der Rundumsicht erleben, was der Autopilot wahrnimmt.