4K und OLED: Die TV-Trends der IFA

Neben der Auflösung ist auch die Displaytechnologie OLED (Organic Light-Emitting Diode) ein großes Thema bei den TV-Herstellern. Die organischen Leuchtdioden wurden bislang vorwiegend bei kleineren Geräten wie Smartphones eingesetzt, finden nun aber verstärkt auch den Weg in die Wohnzimmer. OLEDs sind leichter, dünner und vor allem flexibler als die aktuell eingesetzte LCD-Technologie. Letzteres hat Hersteller wie Samsung dazu verleitet, ein gebogenes TV-Gerät auf den Markt zu bringen, das durch seine Form einen räumlichen Eindruck beim Sehen vermitteln soll. Ein weiterer Vorteil der OLEDs ist außerdem ihre Helligkeit und der große Betrachtungswinkel. Auch bei der heurigen IFA zeigen sich die Messebesucher an den Ständen von Samsung und LG beeindruckt von der Bauweise der gezeigten OLED-Fernseher.

Die neue Technologie hat aber auch einige Nachteile. So sind OLED-Bildschirme in der Produktion sehr teuer, besonders in hochauflösenden Varianten. Aus diesem Grund sind die aktuell vorgestellten OLEDs in der Regel keine Ultra-HD-, sondern gewöhnliche Full-HD-Geräte, was Early Adopter abschrecken könnte. Zwar haben Hersteller wie Samsung und Panasonic im Rahmen der IFA auch OLEDs mit Ultra-HD-Auflösung gezeigt, dabei handelte es sich aber jeweils um Prototypen ohne genaue Spezifikationen, Preis oder Veröffentlichungsdatum.

Investiert man etwa das, was ein Full-HD-OLED-Fernseher derzeit kostet, in eine LCD-Variante, bekommt man fast schon zwei Fernseher mit Ultra-HD-Auflösung. Modelle jüngerer Hersteller wie etwa Hisense sind um noch weniger Geld zu haben. In den USA sind entsprechende Ultra-HD-Flat-TVs bereits ab 1.000 US-Dollar erhältlich.