Alpha 20 im Test: Was das Handy von A1 kann

Abstriche muss man bei der WLAN-Unterstützung hinnehmen. Denn WiFi 5 (IEEE 802.11ac) wird nicht unterstützt, nur WiFi b/g/n. Bei der LTE-Verbindung sind mit LTE-Cat4 Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s möglich. Ein Schwachpunkt ist auch der Micro-USB-Anschluss. Damit lässt sich der Akku des Handys nur sehr langsam laden.

Display

Der 6,22 Zoll große LC-Bildschirm löst mit 720 x 1.520 Pixels im 9:19-Format auf. An der unteren Seite bleibt ein recht breiter Rand, oben befindet sich die Selfie-Kamera, die in einem Tropfen-Notch untergebracht ist. Seitlich reicht das Display beinahe bis an die Ränder.

Die Qualität des Screens ist so, wie man sie von einem Gerät dieser Preisklasse erwartet: Farbstärke, Kontrast und Darstellung sind noch einigermaßen in Ordnung - etwas ausgewaschen wirken die Farben aber dennoch. Die maximale Helligkeit lässt zu wünschen übrig. Scheint die Sonne auf den Bildschirm, ist die Lesbarkeit deutlich eingeschränkt beziehungsweise kaum gegeben.