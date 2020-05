A1 verkauft iPhone 6 vor offiziellem Start

Das neue iPhone 6 und das 6 Plus wird bereits vor dem offiziellen Start in Österreich verkauft. Wie A1-Sprecher Jochen Schützenauer gegenüber der futurezone bestätigt, werden die neuen Smartphones in den Shops Mariahilferstraße 22 in Wien, Herrengasse in Graz, Landstraße in Linz sowie Messepark in Dornbirn ab 18:00 “in limitierten Stückzahlen” verkauft werden. Am Donnerstag wird der Verkauf in den genannten vier Shops fortgesetzt, zum offiziellen Verkaufsstart am Freitag soll Apples neues Smartphone in allen A1-Shops erhältlich sein. Zu welchen Tarifen bzw. zu welchem Preis A1 das neue iPhone verkauft, will der Mobilfunker zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.