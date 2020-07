Acer enthüllt erste Windows 8-Geräte

Mit dem Aspire 7600U und dem 5600U stellte Acer auch All-in-One-Geräte mit Touchscreen vor, die durch einen flexiblen Standfuß in vielen verschiedenen Formen genutzt werden können. So kann das Display für gemeinsames Arbeiten Horizontal hingelegt werden oder aber in einem 90-Grad-Winkel zum Tisch positioniert werden. Die Bildschirme, die je nach Modell 23 oder 27 Zoll messen, bieten eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln sowie Dolby Surround Sound. Auch die Maße sollen extrem schlank sein: der 5600U sei der dünnste All-in-One auf dem Markt und der 7600U habe lediglich 35 mm in der Breite. Der Preis schwankt, je nach Ausstattung, zwischen 1.000 und 1.600 Dollar für den 5600U sowie 1.600 und 2.200 Dollar für den 7600U.