Acer Liquid Z5: Günstig-Androide mit Dual-SIM im Hands-On

Das Liquid Z5 ist ein günstiges Smartphone, das trotzdem eine ordentliche Figur abliefern soll. Das merkt man schon, wenn man es zum ersten Mal in die Hand nimmt. Zwar ist das Gerät leicht, wirkt aber nicht billig verarbeitet. Auch das 5-Zoll-Display, das lediglich eine Auflösung von 854 x 480 Pixel aufweist, sieht nicht so schlecht aus, wie es die Zahlen vermuten lassen. Die Farbdarstellung geht in Ordnung und auch die Helligkeit ist besser, als man es von preislich vergleichbaren Androiden kennt.