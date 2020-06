Action-Kameras für die Piste im Überblick

Viele Wintersportfans werden die Weihnachtsfeiertage dazu nutzen, sich auf Skiern und Snowboard durch die heimische Bergwelt zu bewegen. Manch einer würde gerne Videoaufnahmen davon anfertigen, wenn er im tiefen Pulverschnee wedelt oder mit mehreren Metern Luftstand durch eine Halfpipe saust. Action-Cams kommen da gerade recht.

Die kleinen, leichten und ziemlich robusten Kameras werden vor allem für Point-of-view-Szenarien eingesetzt, sollen also dem Publikum das Gefühl vermitteln, was ein Pistenakrobat dabei verspürt, wenn er per Schanze einen Three-Sixty hinlegt oder vom Helikopter ins Weiße springt. Andererseits kann man auch Freunden dabei zusehen, wie sie Kunststücke vollbringen – was man selbst sieht, sieht auch die Kamera, wenn sie richtig eingestellt ist.

Action-Cams können neben Skibrillen-Band und Helm auch am Sportgerät befestigt werden, etwa an der Skispitze oder am Schneemobil. Die meisten Hersteller bieten vielfältige Montage-Vorrichtungen an. Ein hoher Aufnahmewinkel sorgt dafür, dass das Geschehen auch dann nicht aus dem Bild verschwindet, wenn man keine Hand zur Steuerung frei hat.