Adobe veröffentlicht Creative Cloud 2015 und Android-Apps

Den Kern aller Creative-Cloud-Programme bildet ab sofort CreativeSync, das die Synchronisation von Projekten und verknüpften Inhalten über alle Plattformen gewährleisten soll. Das Update soll neben Performance-Verbesserungen zudem zahlreiche neue Funktionen mitbringen. So können in Photoshop künftig Artboards angelegt werden, mit dem verschiedene Layouts in einem Projekt abgelegt und ausprobiert werden können. Der Export wurde ebenfalls überarbeitet, zudem soll der Reparaturpinsel bis zu 120 Mal schneller sein als in CS6.

In Lightroom CC und Photoshop CC soll nun die Dehaze-Funktion trübe Bilder aufhübschen. Illustrator CC soll rund zehnmal bessere Performance abliefern als die CS6-Version, zudem kann der Zoom nun auf bis zu 64.000 Prozent erhöht werden. Unter Premiere Pro CC soll ein Lumetri-Farbe Panel bei der Farbkorrektur helfen, zudem soll die neue Funktion Morph-Schnitt das Schneiden von Interviews erleichtern. After Effects CC unterstützt nun Gesichtserkennung, wodurch Farbanpassungen nur im Gesichtsbereich erleichtert werden. Zudem erlaubt ein Character Animator das Animieren von 2D-Figuren per Webcam.