Ai Pin: Mysteriöse Brosche mit Beamer soll 1.000 Dollar kosten

Zu Preis und Verfügbarkeit hält sich Humane derzeit bedeckt. Dazu will jetzt The Information mehr erfahren haben. Ai Pin soll bis zu 1.000 US-Dollar kosten und ein monatliches Abo erfordern.

Humane will virtueller Mobilfunker werden

Ai Pin soll ein Standalone-Device sein, also keine Verbindung zu einem Smartphone benötigen. Humane will als virtueller Mobilfunker auftreten, damit Kund*innen mit Ai Pin telefonieren und online sein können. Ob man verpflichtend bei Humane den Mobilfunkvertrag abschließen muss, einen anderen Mobilfunker wählen kann oder ob Ai Pin auch die Datenverbindung von einem verbundenen Smartphone teilen kann, ist noch nicht bekannt.

Ai Pin soll KI-Funktionen bieten. Dafür werde selbstentwickelte Software und OpenAIs GPT-Modell genutzt. Durch diese KI-Funktionen sollen etwa Sprachbefehle umfangreicher ausgeführt werden können, als es etwa bei Alexa und Siri möglich ist. Eine weitere Funktion soll das Echtzeit-Übersetzen von Fremdsprachen sein.

Was Ai Pin genau kann und wie viel das Gerät tatsächlich kostet, wird man am 9. November erfahren. An diesem Tag will Humane das Gerät offiziell vorstellen.