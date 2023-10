Kurios: China setzt bei nationalem IT-Plan auf Blu-rays

Peking will die Gesamtleistung der Computer des Landes China bis zum Jahr 2025 auf über 300 Exaflops steigern, unterstützt durch eine nationale Speicherkapazität von 1800 Exabyte. Das steht im Aktionsplan für die „hochwertige Entwicklung von Computerinfrastruktur“ drin, berichtet The Register. Dabei will China, kurioserweise auch auf Blu-rays setzen. Neben Blu-ray sollen auch All-Flash-Speicher gefördert werden, so der Plan.

80 Prozent Glasfaser

Auch Edge Computing ist vorgesehen. Edge Computing bedeutet, dass Rechendienstleistungen näher zum physischen Standort gebracht werden, an denen diese auch genutzt werden. Dadurch profitieren die Nutzenden von schnelleren, zuverlässigeren Services. China hat sich hier Latenzziele von 5 Millisekunden zwischen großen Computerinfrastrukturen gesetzt und Latenzzeiten von einer Millisekunde innerhalb großer städtischer Gebiete.

Peking will außerdem, dass IPv6 und SRv6 in 40 Prozent der Netzwerke zum Einsatz kommen und dass Glasfaser an 80 Prozent der wichtigsten Standorte Standard sein soll. Bei der Umsetzung der Pläne soll es einen Zusammenschluss zwischen Regierung und Privatsektor geben, heißt es.

