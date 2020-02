Airbnb verkauft Geräte, mit denen Gäste überwacht werden

Die Wohnungsvermittlung Airbnb bietet Geräte an, mit denen Vermieter ihr Gäste überwachen können. Damit will das Unternehmen verhindern, dass Gäste unerlaubt wilde Partys veranstalten.

Im November 2019 artetete eine Party aus, die in einer über Airbnb gemieteten Unterkunft stattfand. 5 Menschen starben bei der Schießerei in Kalifornien. Airbnb kündigte daraufhin strengere Regeln für Gäste an. Diese zielen darauf ab zu verhindern, dass die Unterkünfte als "Party-Häuser" genutzt werden. User mieten diese nur zum Zweck an, um darin mit vielen Menschen zu feiern.

Auf seiner Webseite wirbt das Unternehmen mit verbesserter Sicherheit durch das Geräte-Angebot: "Wir wollen dabei helfen, deine Räume zu schützen, die Privatsphäre der Gäste zu bewahren und das Verhältnis zu den Nachbarn zu erhalten. Das bedeutet, wir helfen dabei, Probleme in Echtzeit zu erkennen."

Im Angebot befinden sich deshalb Lautstärkesensoren von 3 Firmen: Minut, Noise Aware und Roommonitor. Roomonitor ist in allen Regionen legal, Minut in allen Regionen außer Russland, Südamerika und Afrika und NoiseAware darf ausschließlich in Nordamerika betrieben werden. Die 3 Geräte können deutlich vergünstigt über Airbnb erstanden werden.