AirPods Max: Das sagen erste Tester zu Apples 629-Euro-Kopfhörern

Kopfhörer für 629 Euro? Gleich nach der Vorstellung erntete Apple für den Preis seiner neuen „Over-Ear“-Kopfhörer viel Hohn und Spott. Kurz darauf waren sie ausverkauft und nun sind die ersten Testberichte derjenigen da, die die Kopfhörer zumindest einige Tage lang ausprobieren konnten.

Klang beeindruckte

Besonders gut kam bei den Testern der Klang des Kopfhörers an. Volker Weber von heise.de fand „keinen einzigen Fehler“ beim Klang. „Nichts verzerrt, nichts geht verloren“, schreibt er in seinem Testbericht. Laut ihm können da nur die wenigsten Kopfhörer mithalten.



Auch David Carnoy von Cnet ist von der Soundqualität der AirPods Max schlichtweg begeistert. Der Köpfhörer sei ein „beeindruckender Kopfhörer mit tighten Bässen, natürlich klingenden Mitten und klaren Höhen und einem großen Soundspektrum“, so der Redakteur. Man könne die Soundprofile zudem mittels Eqing personalisieren und so auf seine persönlichen Vorlieben abstimmen. Er selbst würde aber die Standardeinstellung bevorzugen.



Auch Olivia Tambini von TechRadar gab sich beeindruckt von der Audio-Qualität und den Fähigkeiten des Kopfhörers zur Geräuschunterdrückung.



Beim Wesentlichen - also bei der Klangqualität der Apple AirPods Max - sind sich die ersten Tester also einig.